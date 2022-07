El mensaje de Belén Esteban tras la reflexión sobre la amistad de Anabel Pantoja: "Siempre estaré, te equivoques o no"

Anabel Pantoja se ha desahogado con su amiga Ana Luque antes de que la malagueña fuera expulsada por la audiencia. La prima de Kiko Rivera le ha contado que piensa que sus amigos puede que no entiendan las decisiones que ha tomado en Honduras, como su deseo de apostar por su relación con Yulen Pereira. En la conversación, Anabel ha mencionado a su gran amiga Belén Esteban , que tras escuchar esta reflexión ha querido dar su opinión sobre el tema en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la colaboradora de 'Sálvame' ha escrito su propia reflexión tras la que ha hecho Anabel desde los Cayos Cochinos y ha asegurado que los amigos están ahí pese a no entender por completo las decisiones que uno tome y que tampoco se alejan cuando el amigo en cuestión falla o se equivoca, porque la amistad no solo trata de estar en los buenos momentos.

Por ello, Belén Esteban ha explicado que tanto ella como los amigos que Anabel tiene en Sevilla, con los que ha crecido y que han estado siempre a su lado, seguirán ahí pese a que ella se equivoque o no entiendan todas sus decisiones. "Gordi, yo siempre voy a estar, te equivoques o no. Es tu vida; te podré aconsejar, pero tú decides. Tus amigos de Sevilla y yo estamos siempre contigo, aciertes o no. Eso es la amistad. Siempre contigo. Te queremos", ha sido el mensaje que ha escrito en sus stories.