Carlos Sobera felicita a los concursantes por su actitud con Marta Peñate

La unificación no ha sido lo que Marta Peñate había soñado . La concursante ha sufrido una intoxicación de coco y ha padecido unos fuertes dolores de estómago. Sus compañeros la han apoyado desde el primer momento y no se han separado de ella. "

Marta también ha aprovechado el momento para das las gracias a sus compañeros. "Estoy muy agradecida con los compañeros que tengo, algunos son unos capullos, pero son mis capullos. Estoy súper feliz porque esta mala y no me faltó el cariño de ninguno, no puedo decir que ninguno de ellos no estuvo a mi lado. Ahí se ve el valor de las personas. Podemos discutir, nos podemos odiar, pero tenéis valores y os lo agradezco muchísimo".