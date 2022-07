Un coco provoca una enorme discusión a tres en Honduras: Ignacio de Borbón, Nacho Palau y Alejandro Nieto, al límite

Nacho Palau estallaba contra Ignacio: “Les mentiste y me has metido en una mierda. ¡Mentiroso, chungo! Que te den por el c***”. El joven Borbón seguía defendiendo su inocencia, pero el ex de Miguel Bosé mantenía su versión: “Fue él quien me dijo que se quería comer un coco y que me lo guardara”. “Es mentira y lo sabes”, contestaba Ignacio.