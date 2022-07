Alejandro Nieto desvela que ha hecho con el talón de 200.000 euros y cómo han sido sus primeras horas fuera

El ex de la isla de las tentaciones ha recordado con la pregunta de Carlos Sobera cómo vivió el momento en el que Jorge Javier dijo su nombre como vencedor, en qué pensó y por qué actúo así en estos primeros segundos, por lo que ha terminado pidiendo disculpas a Tania Medina: "Me fui para allá, corriendo a buscar a mi familia, no la encontré".