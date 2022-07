En un vídeo en el que se puede ver a Alejandro muy feliz desayunando un bocadillo de lomo en el bufet del hotel en el que se han hospedado, Tania ha explicado que habían bajado a comer algo porque su chico lo deseaba y no porque fuera el momento de desayunar, ya que no han dormido nada en toda la noche. "Tengo todavía jet lag", comentaba el ganador de 'Supervivientes 2022', junto al que la canaria no puede estar más feliz, como ha dejado claro con el mensaje con el que ha acompañado al vídeo: "Mis mejores buenos días".