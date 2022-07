Anabel Pantoja y Yulen Pereira se sinceran sobre su primera noche juntos: cómo y dónde la pasaron

"¿Has dormido poco? Tienes cara de cansada, no has pegado ojo en estos cuatro días, ¿no?", le ha preguntado el presentador directamente a Anabel Pantoja, algo que ha explicado: "Hemos estado bien, nos hemos hinchado, me he hartado de comer y de todo". "He dormido muy poquito", ha explicado el esgrimista.