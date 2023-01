El regalo sorpresa del marido de Laura Madrueño antes de irse a Honduras: "Gracias por sorprenderme siempre"

Laura no se esperaba la sorpresa que le iba a dar su marido. Sabedor de que su mujer es una apasionada de las plantas, Álvaro le regala una planta por sorpresa a Laura y le dedica unas palabras de ánimo para afrontar esta aventura: “Tenía preparada una cosita, como sé que te gustan las sorpresas , pues te he traído una cosa”. “Ay, para mi casa nueva” , reacciona ella.

Álvaro explica que como sé que te gustan las plantitas, cree que es un regalo muy bonito y le dice unas palabras: "Así crece mientras estás allí, no sé si te la vas a poder llevar, pero si no te la cuido yo allí y así me acuerdo. Se queda aquí y me recuerda que estás por allí creciendo igual que ella”. Algo que ella ha agradecido mucho: “Gracias por sorprenderme siempre y por acompañarme y por apoyarme sobre todo”.