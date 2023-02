La enemistad entre Marta Peñate y Adara Molinero viene desde hace años y no hay una explicación clara de su origen. Es una cuestión de feeling. Ambas hablaron mal de la otra en los platós y aunque nunca coincidieron en la misma pantalla, el destino quiso que se cruzasen cara a cara en pleno centro de Madrid, en una escena que quedó para la posteridad registrada por los móviles de algunos transeúntes y de la misma Marta Peñate. Se gritaron y casi se van a las manos. Así las cosas, no sorprende que la primera reacción de la Peñate sobre el desembarco de Adara en Supervivientes sea con cara de desagrado: "No me gusta como persona", lanzó ante la cámara de Telecinco.es.