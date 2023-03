Kiko Matamoros lanza un zasca a Anabel Pantoja y Raquel Bollo reacciona: “Es lo mismo de siempre”

Kiko Matamoros y Raquel Bollo han coincidido en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y en el espacio dedicado para abonados de Mitele Plus han tenido varios roces por algunos comentarios del colaborador a los que Raquel ha reaccionado.

Todo ha girado entorno al posible abandono de Patricia Donoso, mientras Isa Pantoja ha opinado sobre esto: "No ha pasado nada y está en una playa buena, no me quiero imaginar si le hubiera tocado en la otra playa". "Si tu prima Anabel Pantoja se quería ir la primera vez que fue y luego hizo un concursazo", ha replicado Matamoros a la prima de Anabel. Y Raquel Bollo ha saltado en su defensa: "Otra vez, cambia el argumento que está muy visto, es el mismo argumento de siempre".