Laura Madrueño cumple años en Honduras y manda un mensaje a Lara Álvarez: "Me acuerdo cada día de lo que generosa que ha sido conmigo"

"No sabes cuánto te lo agradezco", le ha dicho Laura y también ha lanzado un mensaje para Lara: "Me acuerdo de ella cada día, de todo lo que me me ha animado y lo generosa que ha sido conmigo . Se que nos va a estar viendo asi que le mando un besazo".

Y esto no ha sido todo, Ion ha querido felicitar a su compañera por el gran trabajo que hizo en su estreno de 'SV'. "No sabes la alegría que me da conectar contigo, el jueves lo hiciste de maravilla y me he enamorado de tu risa", ha entonado el presentador, lo que ha agradecido la presentadora.