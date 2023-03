El corte de Alexia Rivas a Raquel Bollo en directo: "Es que no podemos hablar"

Kiko Matamoros ha apuntado que Alma Bollo es la única que ve el tonteo entre Katerina y Artur, algo que Raquel Bollo ha querido matizar: "Yo estoy diciendo lo que ella ha visto allí, que es la que está conviviendo, no yo". "Solo ella, hay cámaras y en las cámaras no se ha visto nada , es una conversación entre un chico y una chica", ha replicado Alexia Rivas.

"Menos mal que no puedes hablar porque estoy hablando y saltas por encima y no me dejas", ha dicho la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo. "O al revés, que si no...", ha reaccionado Alexia.