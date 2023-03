El comentario de Ana Luque que provoca las carcajadas en plató

" Asraf está muy criticado . No para, está siempre intentando hacer cosas y eso va en beneficio del grupo", aseguraba María Jesús Ruiz. "Está muy infravalorado, están todos los concursantes criticándolo por si hace mucho. Pues si ellos no lo hacen, que se levanten y lo hagan", coincidía también Alexia Rivas.

"Me da rabia que Jonan, está sin hacer nada y lo critica", explicaba Hugo Paz. " Los únicos que se levantan son Asraf y Ginés . Más gracias de las que les tenían que dar. Ha intentado pescar con la cuerda, no se puede, pero al menos le pone la intención", dejaba también claro Jorge Pérez.

En ese momento, Ana Luque ha querido también defender al novio de Isa Pantoja, haciendo que los colaboradores y el presentador estallasen en carcajadas. "Asraf no es comunicativo, no es gracioso, no es divertido, tienes muchos no, pero tiene cosas que son un sí. Es trabajador", comentaba la de Torremolinos. "Lo ha puesto a parir, pero es trabajador", respondía muerto de risa Carlos Sobera.