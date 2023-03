El divertido beso entre Ginés Corregüela y Diego Pérez: "Yo creo que le ha gustado"

Ginés Corregüela se ha convertido en la nueva sirenita de Playa Royale

Jonan Wiergo ha ayudado al 'Rey del bocadillo' ha disfrazarse

Diego Pérez ha sido el afortunado de recibir un beso del superviviente

Ginés Corregüela se ha convertido en el encargado de divertir a sus compañeros en playa Royale. El concursante se ha metido en el mar y con la ayuda de Jonan Wiergo ha utilizado dos plantas para fabricarse unas trenzas de pega. "Hola chicos", ha dicho saliendo de la playa cual sirenita. 'El Rey del bocadillo', muy decidido ha cruzado la orilla y a través de la valla, ha dado un beso en la boca a Diego Pérez.

"Le he dado un beso en los morros porque me llevo muy bien con el y le estoy dando ánimos. Si no le ha gustado ya que me lo diga el, pero yo creo que le ha gustado", comentaba minutos después. "Es la primera vez que le doy un beso en los morros a un tío".

"¿Ves? Es que te estás abriendo, vas a salir de aquí gay", le decía Jonan. "Tiene un no sé qué que engancha, tiene una mermeladilla. Esta bueno esto. Me has dejado el labio bien eh, al final verás", le comentaba Ginés a Diego. "Es que beso muy bien, hacía mucho que no me besaban en la boca", respondía el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.