Luc Loren confirma que defenderá a Jonan Wiergo en 'Supervivientes': "Tiene más mérito que otros concursantes"

Es algo que remarca su amigo y defensor en los debates, Lucas Lorén, que cree que es realmente difícil participar en 'Supervivientes' con el condicionante de no comer ningún producto de origen animal. El acceso a la comida es limitado para los concursantes, un privilegio que solo obtienen gracias a los juegos que les propone el programa. Por eso, no duda en asegurar que Jonan "tiene mucho más mérito que otros concursantes". De hecho, Jonan ya ha tenido que aceptar en su dieta el huevo y la leche, productos de origen animal, para mantenerse en 'Supervivientes'.

En la alfombra roja del estreno de 'Influencers: sobrevivir a las redes', la nueva serie producida por Mediaset que se estrenó en Mitele Plus y en Amazon Prime Video, Luc Loren ha salido en defensa de Jonan porque considera que está haciendo muy buen concurso. Aunque admite que no está siendo tan protagonista ya que, dice, el influencer es una persona que huye de las polémicas . Aún así, cree que "lo está dando todo" y confía en que su amigo gane el reality . Igualmente, solo el hecho de estar viviendo la experiencia, dice, es un logro.

Lucas, por su parte, no se ve participando en 'Supervivientes', pero no descarta dar en algún momento el salto a la televisión. Sin embargo, admite que el mundo digital y de la televisión son muy diferentes y que no todos los creadores de contenido están preparados para participar en realities. "Cuando sacas a alguien de su hábitat natural, no se siente cómodo", afirma.