Gema Aldón, Sergio Garrido, Katerina Safarova y Ginés Corregüela, nuevos nominados de la semana

Gema : Nomino a Raquel Arias no me ha sentado bien que diga que soy una maleducada.

Raquel Arias : Gema . No tengo ningún problema y creo que esta semana podremos hablar.

Alma Bollo : Sergio . No tengo nada en contra pero creo que de aquí es con quien más puedo chocar.

Sergio Garrido : Bosco porque lleva varias semanas nominándome y no quiero nominar a los nuevos.

Katerina: Asraf porque me ha parecido feo que de feo me pregunta y en los vídeos he escuchado que hablaba mal de mí a las espaldas.