Patricia Donoso hace autocrítica tras su abandono: "No soy una buena concursante para 'Supervivientes' y eso me avergüenza"

Patricia Donoso ha estado en el plató de 'Supervivientes 2023' después de haber abandonado el reality a los pocos días de concurso. La exsuperviviente y el presentador se saludaban con un abrazo. Jorge Javier Vázquez pronto le pidió explicaciones por lo sucedido.

Antes de escuchar sus motivos, el presentador le hizo saber a Patricia Donoso lo que él opinaba. "Creo que no te has dado tiempo. Al verte allí no te viste, por las razones que fuera. Creo que hasta en cierto punto te creíste tu película. Eso puede pasar, psicológicamente puede pasar, y no os dais tiempo a salir", comentó.

De hecho, Jorge Javier Vázquez había utilizado esos argumentos para intentar convencerla de que se quedase. Patricia Donoso no había sido la primera ni la última en no tolerar bien los primeros días de supervivencia en convivencia en los Cayos Cochinos. Otros como ella habían logrado sobreponerse tras sus intentos de abandono e incluso habían llegado después a la final.

Pero Patricia Donoso se mantuvo en sus trece en la Palapa y se marchó de Honduras apenas una semana después del comienzo del reality. En el plató, Donoso ha asegurado que se sentía como una "carga" para sus compañeros y creía que estaba "timando" al programa.

"Empecé una espiral en la que cual todo el mundo intentó ayudarme. Manuel Cortés Bollo, Adara Molinero, Gema Aldón, Diego... todo el mundo intentaba sacarme de allí (...) Llegué un momento en que allí sentí que era un lastre para la organización; que no estaba haciendo televisión; que me habían contratado y era un honor pero que se habían equivocado", confesó Patricia Donoso, que decía haberse sentido culpable por no ser capaz de pescar o de sobrevivir.

"Creí que estaba timando al programa al cobrar un caché 'X' por algo que no estaba haciendo y que no podía dar (...) Creí que podía y me sentía 'Superwoman' y luego descubrí que no era así. Que hay otra Patricia, que no es Patricia Donoso, y que también tiene sus debilidades. Yo no soy una buena concursante para 'Supervivientes' y eso me avergüenza. Lo siento porque es un reality maravilloso", añadió.

Tras sus confesiones, Jorge Javier Vázquez le dijo que la creía porque le estaba saliendo "un acento que suele ocultar". Asimismo, le reveló que le había dado mucha pena que no se hubiese sobrepuesto y la despidió con un sentido abrazo.