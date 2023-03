Laura Madrueño revela qué consejo le dio Lara Álvarez al saber que iba a coger su relevo

Pero esa no ha sido la única confesión que le ha hecho a la periodista, a la que le ha contado cuál fue el consejo que le dio su antecesora para su nuevo puesto de trabajo tras muchos años en el plató de 'El Tiempo' y sin experiencia previa en el mundo del entretenimiento. " Me dijo que disfrutase y creo que es uno de los mejores consejos", ha revelado Laura Madrueño, que asegura que en esa conversación tras hacerse público que ella iba a ser la nueva presentadora, Lara se mostró "muy generosa y cariñosa" con ella.

"Me dijo que no me preocupara, que iba a estar con un equipo estupendo, y ahora me doy cuenta de la suerte que he tenido porque el equipo es brutal. He aprendido en dos semanas tanto que parece que lleve tres meses", ha revelado Laura acerca de su charla con la periodista asturiana. Además, ha asegurado que era consciente de que habría comparaciones porque el espectador estaba "acostumbrado" a ver a Lara tras ocho años en ese puesto, en el que fue hizo una labor "brillante".