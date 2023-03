Miguel Frigenti analiza la decisión que ha tomado Adara Molinero como líder de Playa Fatal: "Es muy lista"

Miguel Frigenti no ha ocultado nunca la admiración y el cariño que siente hacia Adara Molinero , a la que considera una concursante ideal para cualquier reality. Así, la ha apoyado en su paso por 'Gran Hermano', 'GH VIP' o 'Secret Story' y ahora está defendiéndola en 'Supervivientes' a través de las redes sociales, pues a plató siempre acude la madre de la influencer, Elena Rodríguez, que participó en la edición de 2020.

Frigenti no solo está orgulloso y satisfecho con el empeño que la influencer le ha puesto a la prueba, sino también con su decisión a la hora de nominar directamente a uno de sus compañeros como líder de Playa Fatal. "Muy lista Adara no nominando a Diego para que no pueda hacerse la víctima", ha tuiteado el colaborador, que ha recibido muchas respuestas por parte de fans de la madrileña, que consideran también que ha sido una estrategia brillante para evitar que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se convierta en "la víctima" de su nuevo equipo.