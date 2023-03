Alma Bollo se sincera por primera vez sobre su padre: “No puedo perdonar lo que le hizo a mi madre y aquellas imágenes tan espeluznantes”

Con motivo del Día del Padre, los supervivientes han recibido las sorpresas de sus hijos

Alma descubría la sorpresa de su hermano Manuel y hablaba en directo con Ion Aramendi

La hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha hablado como nunca antes sobre la relación que mantenía con su padre

Con motivo del Día del Padre, los supervivientes han recibido las sorpresas de sus hijos. Manuel Cortés ha podido escuchar la voz de su pequeña, pero antes ha sido su hermana Alma la que ha oído su mensaje y la que ha conectado en directo con Ion Aramendi.

“Hoy es el Día del Padre, no sé si es un día especial para ti”, le decía el presentador. “Sí que es especial, para mí este día se lo lleva mi abuelo que es el motor de mi vida. Ya sabes lo especial que eres para mí junto con la abuela, nunca me ha hecho falta una figura paterna porque siempre te he tenido a ti, te quiero millones, te amo con todo mi corazón”.

Alma Bollo habla de sus apellidos con sus compañeros

Tras el emotivo mensaje a su abuelo, Ion ha dado paso a un vídeo en el que Alma habla de sus apellidos con sus compañeros: “Mis apellidos son Cortés Bollo, lo que pasa que el Cortés es del señor que me engendró y a mí no me apetece”, explicaba.

El presentador le ha preguntado en directo por la relación que mantenía con él: “Relación no tenía ninguna. Yo era muy pequeña, no me correspondía a mí. Le rocé varias veces y esa relación desapareció. Yo fui a un colegio donde él vivía, me lo crucé varias veces. A veces me miraba, a veces se cambiaba de acera… Relación ninguna”, se sinceraba.

La hija de Raquel Bollo, rota