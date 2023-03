Alma Bollo sale en defensa de Gema Aldón ante el comentario de Katerina: "No se estaba riendo"

Katerina Safavora se ha puesto en el foco de algunos de sus compañeros esta semana y todo por una recompensa del Pirata Morgan y por su acercamiento con Manuel Cortés que va cada día un poco más, algo que no gusta nada a Alma Bollo : "A mí no me apetece que mi hermano quede definido por un romance, la verdad, es mucho más que eso".

El pirata les daba dos opciones, coger la suculenta recompensa solo para Asraf y para Katerina o coger la recompensa para todos los compañeros, pero bastante menos copiosa, algo que lee la rusa delante de Gema Aldón y Raquel Mosquera , que se quedan con las que ellos no elijan. Katerina dice que "ella no se ha comido ninguna recompensa" , pero el novio de Isa Pantoja apunta a que hay gente que lo está pasando peor y, finalmente optan por llevarse la grupal.

Ya cuando se quedan solas, Gema le comenta a Raquel la actitud de la modelo, que no le ha gustado nada, mientras imita su manera de hablar: "Te juro que si me dan a elegir no me lo pienso dos veces, digo para el grupo". Y cuando llega a la playa le cuenta a todos lo que ha pasado y Jonan apunta que "es la que más come" y Alma Bollo que "es muy ansiosa con la comida". Palabras que ha podido escuchar Katerina desde la palapa y que ha llevado la tensión entre Gema y ella.