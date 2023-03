El gran disgusto de Gema Aldón al tener que ponerse una inyección: "¡Parece una banderilla!"

Gema Aldón ha tenido una fuerte lesión en el codo . Asustada, la concursante ha acudido al servicio médico. "Cada vez me lo veo más hinchado, no puedo ya ni dormir", ha comunicado. "Te ponemos un cabestrillo y un analgésico", le ha propuesto el enfermo. Al descubrir que el medicamento debía ser puesto a través de una inyección, Gema ha perdido los nervios:

"Me dan un miedo los pinchazos, no quiero, me cago en la p***. ¿No tienes una aguja más chica? Parece que tienes una banderilla", comentaba ella aterrorizada. "¿Quieres la medicación? ¿Sí, o no?", insistía él. "Me siento ahora como una gilipollas, porque la gente va a pensar, que tía más gilipollas que no quiere pincharse", se lamentaba ella,