Ginés Corregüela sorprende a sus compañeros dando detalles de su vida sexual y desvela nuevos datos sobre sus infidelidades: "Parece una película"

Su amante le contó todo a su exmujer: "Ahí se lio el follón"

El superviviente ha contado cómo se veía con ella: "Salía de la cama de estar con su marido para venirse conmigo"

Yaiza, novia de Ginés, cuenta cómo es el superviviente en la cama: "Me lo paso de maravilla, es una máquina"

La vida sentimental de Ginés se ha convertido en uno de los temas más destacados de la edición. Las infidelidades a su exmujer, su historia con su actual pareja y todos sus enredos amorosos nos han dejado a todos sorprendidos.

El superviviente ha confesado a sus compañeros la infidelidad a su esposa con otra mujer durante diez años, entre otros líos. Su amante le contó todo a su mujer: “Le dijo que ella me daba a mí lo que ella no me daba. Y ahí se lio el follón”, le decía a Manuel.

“Yo grabé dos vídeos antes de venirme diciendo que sí, que yo he estado con ella, yo no lo niego”, continuaba. A partir de ese momento y partiendo de la base de que reconocía su deslealtad, Ginés ha dado nuevos detalles: “Se levantaba de la cama con su marido para irse a fo**** conmigo”.

Las experiencias sexuales de Ginés

Ginés no solo ha reconocido su infidelidad si no que, además, ha contado cómo se veía con su amante: “Yo tenía una frutería, salía a las tres o las cuatro de la madrugada de comprar fruta. Cogía el teléfono y lo tenía todo hecho. Salía de la cama de estar con su marido, le dejaba durmiendo y luego se acostaba otra vez”.

Y, aunque dice que no volvería a hacerlo, explicaba a sus compañeros el porqué de sus continuos actos sexuales con ella: “Cuando estás con una persona que no es normal en el sexo, pues te disloca. Yo nunca había visto eso en mi vida, me volvía loco. Me tiraba una hora empalmado”.

Sus compañeros, que le escuchaban sin perder detalle, alucinaban con sus historias: "Madre mía, te tenía exhausto, ¿no? ¡Parece una película!", decía Adara.

Ginés, emocionado al recordar a sus hijas

Pero si hay dos mujeres que ocupan siempre su pensamiento, esas son sus dos hijas. El superviviente leía la carta que le escribieron por el Día del Padre y no podía evitar las lágrimas. “Las echo mucho de menos”, le decía a Kat.

“Si estás allí se acuerdan un poquillo de ti, pero si no estás… No sabes. Yo me levantaba y me iba a ver a mi hija a la frutería”, recordaba mientras seguía dándole vueltas al tema.

