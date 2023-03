Llegan las penitencias a Honduras: Alma Bollo tendrá que dormir sola en la selva y Asraf no podrá comer nada proveniente de las latas

Alma Bollo tendrá que dormir hasta nueva orden en la selva de Tierra de Nadie, Bosco pasará tres horas al día atado a un poste y Raquel Aris no podrá beber isotónico.

En Playa Fatal, Arelys, Ginés, Adara y Asraf han terminado con la tormenta en su atril . Diego, Manuel Cortés y Katerina han decidido sus castigos. Adara va a dormir tres noches en bañador, Ginés no podrá beber isotónico y Asraf no podrá comer nada de las latas. Por último, Areyls no podrá disfrutar de ninguna recompensa hasta nuevo aviso.