La reacción de Dulceida al ver a su amigo Jonan Wiergo hundido: "Lo quiero abrazar"

Jonan Wiergo se ha hundido y ha roto a llorar ante Raquel Arias para acabar derrumbándose por completo junto a una de sus amigas en los Cayos Cochinos, Alma Bollo, que intentaba consolarle sin éxito. El motivo del bajón anímico del influencer es que la última recompensa que ha conseguido su grupo no es nada de comida, sino un kit de pesca que a él no puede serle útil para alimentarse más porque es vegano y no come pescado.