El fuerte enganchón entre Ivana Icardi y Aitor, el hermano de Adara: "¡Tú tienes muy pocas luces!"

Ivana cree que "igual que su hermana no fue objetiva con mi concurso en el 2020". Y el hermano de la exconcursante de Secret Story que ella "tiene pocas luces" . "Tu hermana es muy viva, la tiene todas encendidas , sobre todo en los realities", ha dicho la ex de Hugo Sierra, añadiendo que Adara "está en el medio, detrás de Asraf y de todo el mundo".

Ante este momento, Ion Aramendi ha pedido a Aitor que no utilice estas palabras para dirigirse a su compañera en el plató: "Esas frases de 'no tienes luces' y todo esto, no mola nada, no es algo que me apetezca escuchar aquí". "Esta gente está acostumbrada siempre a sobrar a los demás", ha dicho Ivana ante esto y asegura "que tiene derecho a opinar sobre todo el mundo" y ante esto, Iván ha pedido que "tiene que ser objetiva" para hacerlo.