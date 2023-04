La exmujer de Ginés Corregüela revela el último mensaje que él le mandó antes de entrar en 'Supervivientes': "¿Me darías otra oportunidad?”

Las visitas han llegado a Honduras y Ginés ha sido el primero en disfrutarlas

Su hija Miriam y su exmujer han viajado hasta allí para reencontrarse con él

Isabel ha desvelado las palabras que el superviviente le dedicó antes de comenzar el programa

Las visitas han llegado a ‘Supervivientes’ y Ginés ha sido el primer concursante en disfrutarlas. Su hija Miriam y su exmujer Isabel han viajado hasta Honduras para reencontrarse con él. Pero, antes de vivir ese reencuentro, Ion Aramendi ha conectado en directo con ellas.

Por primera vez, el presentador ha hablado con la que ha sido mujer de Ginés durante 32 años y, en primer lugar, le ha preguntado por su actual relación con el rey de los bocadillos: “Nula. No le he visto desde antes de irse al programa. Hablaba bien con él, nos llevábamos bien, pero no lo sé ahora mismo”, respondía.

Su despedida antes de comenzar el programa

Ha sido entonces cuando Ion le ha preguntado si hubo despedida antes de que él pusiera rumbo a Honduras. Isabel lo ha negado: lo hizo a través de una nota y más tarde un mensaje por teléfono.

“En la primera nota me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal… Lo que pasa es que yo no le perdoné. Y luego, cuando ya estaba en Madrid, me puso: ‘Isa, sé que lo que estoy haciendo no está bien. ¿Me darías otra oportunidad?’. Y eso fue lo último que me dijo”.

Isabel desvela si lo intentaría de nuevo con Ginés

Después de hablar tanto con Miriam como con Isabel de cómo creían que Ginés iba a reaccionar, el presentador ha lanzado una última pregunta a la exmujer del supervivientes antes de cerrar esa primera conexión: “Si te pide una segunda oportunidad, ¿se la darías?”.