Entrevista exclusiva | Yaiza ya está en Honduras para ver a Ginés: “Quiero una explicación”

La protagonista ya ha aterrizado en Honduras y no puede esconder su dolor al ver cómo actuó Ginés al ver a su exmujer. Yaiza, con el gesto serio y algo contrariada, explica qué motivos habrían llevado al 'influencer' a reaccionar de esa forma y hacer esa confesión de amor a la madre de su hija: "Creo que al final el paraíso fue esa sorpresa, ese qué hago, qué digo, qué me está pasando ..."

La protagonista está en Honduras con ganas de obtener una respuesta contundente que aclare el futuro de su relación con Ginés. El concursante fue claro al ver a su ex en la playa y ahora Yaiza reclama que haga lo propio ante ella: "Necesito verlo enfrente, que me vea, me escuche e incluso hasta abrazarlo... pero no le voy a reprochar nada".