La gran pillada de Raquel Mosquera a Jonan Wiergo mientras confiesa que le tiene “saturado”: “Me agobia, no puedo más"

El influencer ha llegado a su límite. Jonan se ha desahogado con Alma Bollo y Raquel Arias confesándoles que ya no soporta más a Raquel Mosquera. Lo que no sabía es que la peluquera lo estaba escuchando absolutamente todo.

Pero ella insistía: quería saber el motivo de las críticas de Jonan. Finalmente, el influencer accedía a responder sus dudas: “Me agobias, me siento saturado, me da ansiedad cuando se me pregunta tanto. Creo que ya se me nota en la cara. Sé que lo haces con todo tu corazón, pero a mí me da ansiedad. Necesito momentos en los que estar solo”.