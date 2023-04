La reacción del novio de Jonan Wiergo al escucharlo hablar de sus planes de futuro: "Yo me muero"

Jonan Wiergo ha tenido una conversación muy profunda con su amiga Alma Bollo acerca de su futuro. El influencer le ha confesado que ve a su novio como su complemento perfecto y su pareja ideal para formar una familia y cumplir su sueño de ser padre joven a través de la adopción de un niño que no le importaría que no fuera un bebé, porque siente que hay muchos niños de cinco añitos que no son adoptados y que también merecen una oportunidad para tener una familia.