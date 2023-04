El reencuentro entre Ginés Corregüela y Yaiza Martín acaba en beso y con una declaración de amor: "Solo la quiero a ella y aquí me planto" 

Ginés Corregüela ha recibido la visita de Yaiza Martín en 'Supervivientes 2023'

El 'Rey del bocadillo' ha vuelto a cambiar de opinión y ha elegido intentarlo con su novia

Yaiza Martín se ha convertido en la nueva concursante de 'Supervivientes 2023'

Tras recibir la visita de su exmujer y su hija, Ginés ha tenido que afrontar una nueva llegada en Honduras. Su novia Yaiza esperaba impaciente al 'Rey del bocadillo' dentro de una tienda de campaña:

"Hay declaraciones de amor y hay declaraciones de intenciones. Tienes que saber la diferencia. No me decepcionaste a mí. Te decepcionaste a ti mismo, fuiste un cobarde. No fuiste valiente. No fuiste valiente en no afrontar lo que piensas de verdad. Hablaste de cara a lo que todo el mundo está escuchando, al pueblo, al seguir ocultando la verdad. Mirándome a los ojos tienes que decir lo que sientes, no lo que piensas. No tienes que hacer nada por los demás, por el bien queda", le ha dicho.

"Tú sabes como han sido los 34 años de tu matrimonio. De verdad si tú quieres otra vez vivir igual… en la habitación de al lado, que te metan un portazo porque le molestan tus ronquidos, que te deje en ridículo delante de la gente Nosotros los chicos y yo sabes que te queremos. Sé por qué actuaste así, pero esto no es un show. Tienes que hablar por ti, porque haces daño si no expresas de verdad tus sentimientos. No hables por lo que puedan pensar de ti, sino por lo que quieres vivir de verdad", insistía Yaiza.

Ginés escuchaba sin apenas decir una palabra: "Tú sabes lo que hemos hablado, eso va para adelante", le aseguraba el concursante. "Tú fuiste le único que sabe lo que yo pasé. Te toca posicionarte, no puedes seguir entre dos aguas. Porque tengo dignidad, y tú sabes que yo estoy aquí por lo que yo estoy aquí. No me diste mi lugar. No te voy a reprochar nada porque te entiendo, pero piensa en ti. Diste un paso diciendo al pueblo que te separabas. Sigue adelante con tus principios. Yo vengo aquí a decirte que no te ríes de mí tú, ni 20 como tú. Y que a mí no me pisan la dignidad ni ellas ni 20 como ellas", le dejaba claro.

Al llegar a Cayo Paloma junto a sus compañeros, Ginés ha presentado a Yaiza como su pareja y lo ha dejado claro dándole un apasionado beso. "Solo la quiero a ella, aquí me planto", aseguraba.

Yaiza Martín, nueva concursante de 'Supervivientes 2023'

A partir de ahora seremos testigos de la evolución de la relación entre Ginés y la recién llegada, ya que Yaiza Martín se ha convertido en concursante oficial de 'Supervivientes 2023'. "Tras el abandono de Gema Aldón por prescripción médica, Yaiza es la nueva concursante de 'Supervivientes", ha comunicado Carlos Sobera en plató.

Así fue el reencuentro de Ginés y su exmujer

Ginés Corregüela recibió la visita de su hija Miriam y de su exmujer Isabel en Honduras. Después de pasar unos minutos con ella, el superviviente dejó a los espectadores boquiabiertos con su decisión: “Si mi mujer me perdona, yo la elijo a ella. Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel”.