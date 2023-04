Inédito| Gema Aldón disfruta como nunca de una deliciosa merienda a su vuelta a la civilización: ''Esto me ha pasado por darlo todo''

‘’Realmente me encuentro dolorida y esto me ha pasado porque he intentado hacerlo perfecto y lo he dado todo’’, ha confesado Gema sobre cómo se siente.

La ex concursante ha hecho un parón para comerse un rico bollo de chocolate ‘’Para lo dulce y amargo, un dulcecito para endulzar la vida’’ y ha continuado explicando: ‘’El momento más triste que he tenido en todo esto ha sido el momento en el que me dijeron que tenia una fisura, o en el momento en el que yo sentí que me dolía tanto el codo que no podía ni pescar, ni coger leña, ni podía nada’’.