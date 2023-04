Isa Pantoja y Adara se conocen en Honduras y tienen una gran complicidad: "Qué ilusión me hace verte"

Adara Molinero ha podido escuchar la advertencia que Manuel Cortés le hizo a su hermana Alma sobre ella, pero lo que no se esperaba es que después de esto, iba a poder ver a Isa Pantoja , que ha llegado a Honduras para poder ver a Asraf .

La hija de Isabel Pantoja ha sorprendido a Adara en la playa, que ha mostrado su tremenda alegría al ver a la novia del que ha sido su mayor apoyo en el programa hasta ahora. "He venido en el momento justo para animar a Asraf con todo esto que está pasando, lo necesita y ahora con la separación más. Estáis separados y sé que esto el afecta, veo que se siente muy solo", le ha dicho ella y Adara se ha mostrado muy feliz con esto: "Se va a morir, no sabes la cantidad de noches que hemos hablado de ti, qué fuerte"

Además, Isa Pantoja ha querido agradecer que haya apoyado tanto a su novio en Honduras: "Me alegro mucho de verte, quiero darte las gracias porque con todo lo que ha pasado, tener un apoyo es lo mejor que te puede pasar aquí. Me ha dado mucha pena veros tan solos, aguantando tanto, pero veo que habéis hecho un buen tándem y eso me gusta mucho y te lo quería agradecer".