Alma y Manuel comparten un momento íntimo y hablan de su familia: "Qué razón tiene mamá"

Tras hablar del programa, Alma se acuerda de su abuela y piensa en cómo reaccionaría en el caso de que fuera ella quién la visitase en Honduras: "Viene a verme y creo que me agarro a la pierna y le digo que me lleve con ella". Y añade: "Si trae comida los supervivientes no iban a comer mejor en su vida. Estoy loca por llegar, irme allí y que me haga de todo". "Cállate ya", le pide su hermano ante el hambre que están pasando.