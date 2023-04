Antes de comenzar el reality, la modelo pensaba que el concursante que se iba a ganar el título de ‘ araña más trepadora ’ iba a ser Jaime Nava. Pero ahora ha cambiado de opinión: “Diría que Asraf . Me parece una persona que no es lo que ves, como que tiene doble fondo”.

Katerina también habló sobre sexo y si lo echaría de menos antes de empezar el reality. Dijo que para ella era muy importante siempre que tenía pareja y amaba alguien, pero que en el programa no lo iba a ser una de sus grandes preocupaciones. “No me voy a morir sin sexo”, aseguró.