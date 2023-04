Aguasantas Vilches revela qué es lo que más y lo que menos le gusta de Manuel Cortés como superviviente

Aguasantas Vilches colabora tanto en 'Sálvame' como en el 'Deluxe' comentando 'Supervivientes' porque conoce bien a dos de los concursantes de esta edición: a su exnovio, Manuel Cortés, y a la que fue su cuñada, Alma Bollo. En estos programas ha expresado en varias ocasiones que no le está gustando el concurso que están haciendo ninguno de los dos, pero ahora ha ido un paso más allá y ha detallado qué es lo que gusta y lo que no exactamente de la actuación de su ex en Honduras.