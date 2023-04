Pocholo Martínez-Bordiú reacciona a la petición de su sobrino Bosco de que vaya a visitarle

Antes de que supieran que la visita de la semana era para Arelys Ramos, que iba a poder reencontrarse con su hijo Yulen Pereira, Ion Aramendi le preguntó a los habitantes de Cayo Paloma quién querían que fuera a visitarles. Bosco Blach Martínez-Bordiú no lo dudó ni un instante y aseguró que su deseo es que vaya a verle su tío, Pocholo Martínez-Bordiú, pero que no creía que fuera el invitado de ese día porque no veía cerca de allí ni una moto de agua ni un catamarán, los vehículos favoritos del empresario para desplazarse por el mar.