Katerina muestra cómo está su cuerpo tras su paso por 'Supervivientes': "Me frustra"

"No quiero hacerme ilusiones, pero creo que tengo la piel mejor que ayer. Me da rabia que las picaduras parecen granos, pero no son granos", ha comentado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' mirándose al espejo y prometiéndole a su legión de seguidores que va a mostrarle cómo evoluciona la piel de todo su cuerpo, no solo del rostro, en las próximas semanas.