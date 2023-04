Raquel Bollo se reencuentra con Isa Pantoja tras su visita a Honduras y carga contra ella en plató: “Has desestabilizado a mi hijo”

Jorge Javier Vázquez lo anunciaba por todo lo alto y provocaba el debate entre ambas: “Raquel, no te hizo ninguna gracia la visita de Isa Pi” , comenzaba. “No me gusta que algo externo los desestabilice”, respondía ella.

Isa Pantoja intentaba tomar la palabra para argumentar su postura y Raquel le cortaba: “Otra vez, otra vez, estás como los burros”, le decía. “Déjame que algo se te pueda decir. Igual que tú defiendes a tu novio, permite que como madre defienda a mis hijos”, continuaba mientras insistía firmemente en que su visita había desestabilizado a su hijo Manuel. “Que te parezca bien o no mi visita es respetable, pero si me dices que les desestabilizo, yo te contesto”, continuaba Isa.

Ha sido entonces cuando el presentador le ha preguntado a la novia de Asraf si consideraba que Manuel estaba haciendo buen concurso: “No, para mí no lo está haciendo bien. Si a mí me ponen esto cuando salga fuera, a lo mejor yo fuera sí que le puedo decir las cosas porque estamos de igual a igual. Él cuando venga y vea las cosas que se han visto, yo me pondré a discutir con él”.