Las lágrimas de Raquel Bollo con el emocionante momento de Manuel y Alma: "Echo de menos a mi madre"

Manuel Cortés y Alma Bollo se han acordado mucho de su familia estos días, en especial el cantante, que ha tenido un tremendo bajón: "No puedo más, echo mucho de menos a mi hija, no sé si me necesita. Me ha entrado la paranoia de que el pensamiento de ir a la final es egoísta, vete un poco antes que tu hija te necesita, tus abuelos te necesitan, tu madre no sabes cómo estará". Su hermana le ha apoyado en este duro momento e Ion Aramendi ha hablado con ellos durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' para ver cómo se encuentran.