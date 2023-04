Jonan deja claro que "no quiere tener nada que ver" con Diego y Ginés: todo lo que ha pasado tras la expulsión de Yaiza

Yaiza deja un mensaje a Ginés, Raquel Arias, Bosco y Diego escrito con piedras antes de irse

Después de que Yaiza Martín fuera expulsada de manera disciplinaria por el programa los concursantes volvieron a 'playa pelícano' y llegaron las primeras reacciones de todo a lo sucedido.

Los supervivientes llegaron a la playa tras la expulsión de Yaiza

Adara Molinero llegaba completamente feliz al no haber sido nominada por sus compañeros por ser líder. Mientras Ginés, Raquel Arias, Bosco y Diego veían el mensaje que Yaiza les había dejado antes de irse escrito con piedras: "Te amo". Lo que llevaba a que ambos tuvieran un emotivo momento: "Vamos a abrazarnos todos".

Raquel asegura que hay comentarios de los que no se acordaba muy bien, como el de la nariz de Adara. "Esos comentarios están mal hechos por Yaiza, pero son momentos de la calentura", dice Diego y Bosco añade: "En esta vida hay veces que te tienes que hacer el sordo y es lo que he intentado decir en palapa, pero no lo he expresado muy bien, pero es que si no, no avanzas".

Mientras, en el otro lado de la playa Adara aseguraba estar "en 'shock" con todo lo ocurrido: "Me quedé muy mal, con mal cuerpo. Cuando algo me hace tanto daño me deja un poco bloqueada". Jonan asegura que tuvo malas vibraciones durante este duro momento en la palapa: "Cuando haces mal y feo la vida te manda donde tienes que estar. Era una cagada tras otra y una frase de maleducada, una tras otra, ¿cómo se puede ser tan rastrera?".

Jonan habla con Raquel Arias: "Mi incomodidad máxima es con Diego y Ginés"