Asraf Beno confiesa haber tenido un sueño erótico con Isa Pantoja y ella reacciona en plató: “Me parece genial"

“Menos mal que se la llevaron”, contestaba Jonan. “ Me veo a ‘la Isa’ huyendo , de lado a lado en la isla corriendo, qué horror, qué horror, que no, que no”, bromeaba una vez más.

Tras haber visto el vídeo en el que su chico se sinceraba con sus compañeros, Isa Pantoja se pronunciaba en plató: "¿A mí qué me va a parecer? A mí me parece genial, la verdad. Me siento halagada. Me encanta vez que me recuerda de muchas maneras, pero también así”.