Ginés, más claro que nunca sobre su relación con Yaiza: "Mis hijas tienen que aceptarlo quieran o no"

El famoso tiktoker habla con sus compañeros: : "Tengo claro que tengo que hacer mi vida cómo quiera"

Miriam, su hija, reacciona desde el plató: "Que sea feliz con quien quiera, que me deje a mí ser feliz"

Ginés Corregüela se ha desahogado con sus compañeros tras la marcha de Yaiza del programa por su expulsión disciplinaria, habla de sus hijas y lo que quiere decirles cuando vuelva a verlas tras el concurso.

El superviviente asegura que quiere ir a Úbeda para hablar con sus dos hijas para ver qué piensan: "Tengo claro que tengo que hacer mi vida cómo quiera y ellas hacer su vida. Antes de separarnos me decían que era lo mejor que podía pasar, pero no entiendo algunas reacciones que ha habido allí". Sabe que el tema de Yaiza está controlado y que ella sabe que puede tener movidas con todo el mundo que quiera, menos con sus hijas: "Se lo he dicho, que con ellas no entre, lo tiene claro. Si hubiera querido hubiera entrado".

Miriam, la hija del concursante reacciona desde el plató

"Cuando hable con mis hijas les diré que no se equivoquen porque tiene que aceptarlo quiera o no quiera, no me pueden decir que elija entre ellas o Yaiza, no sería justo", dice el famoso tiktoker y su hija Miriam reacciona a sus palabras desde el plató: "No sé ni por donde cogerlo, se va ella y es cuando llora, ahora es cuando se acuerda. Yo no le voy a dar a elegir, que sea feliz con quien quiera, que me deje a mí ser feliz y no quiero ser el ejemplo que él está dando".