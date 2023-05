Los supervivientes se enfrentan al oráculo de la verdad: la emoción de Ginés y Adara con las preguntas sobre sus hijos

Al terminar, los tres han leído los pergaminos que han recibido escritos por Raquel Bollo. "En cada combate te expones, no tengas miedo y sigue luchando, vive esta experiencia" , ha leído Diego. "Todos los comienzos son difíciles, pero también marcan, no olvides esos inicios en los que me hiciste reír, quédate siempre con esos buenos momentos", ha leído Adara. "Sigue cuidando a Alma como a tu niña, ríñela cuando haga las cosas mal, pero valora siempre su sinceridad, ahora disfruta bien el concurso y que empape", ha entonado Ginés.

Tras esto, han leído los pergaminos de Raquel Bollo. Para Raquel Arias: “Además de una gran superviviente, creo que t ambién eres una gran persona, no temas en decir lo que sientes y piensas ”. “No solo te llevaría a la feria, si no a mi casa y te haría un puchero. Sabes que aquí solo hay una marcha y es a tope” , ha sido lo que ha escrito a Bosco y para Jonan: “Los hermanos de sangre no se eligen , pero la vida nos traen

Asraf se ha puesto ante el oráculo y ha preguntado: “¿La gente me ve como ganador de supervivientes 2023?”. “Es incierto”, ha recibido como respuesta y él ha reaccionado: "Me ha dejado igual, me hubiera gustado un sí, pero bueno". Tras esto ha leído el pergamino de Raquel Bollo: "Esto es una experiencia dura y a la vez maravillosa, disfruta el momento. La vida en los cayos es un regalo, pero no olvides que a veces los mejores regalos son compartidos". "Algunos momentos no se han podido compartir porque no hemos congeniado, he intentado llevarme lo mejor posible, pero lo que pase aquí se quedará aquí", ha contestado él.