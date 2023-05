Las reacciones a la salvación de Asraf: de la alegría de Jonan y Adara a incredulidad de Diego y Raquel

Raquel Arias muestra la sorpresa ante la salvación de su compañero: "Esto si que no me lo esperaba"

"Yo ya me espero cualquier cosa", dice Diego Pérez y es que pensaba que podía ser él el salvado

Asraf Beno, eufórico tras librarse de la nominación: "¡Quiero luchar hasta la final!"

Asraf Beno fue el salvado en la ceremonia de salvación durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', dejando a Alma Bollo, Jonan y Diego ante la decisión de la audiencia. Algo que celebrara y mucho el superviviente, y que sus compañeros comentaban en directo mientras ocurría y momentos más tarde, reacciones que hemos podido ver.

Raquel Arias preguntaba incrédula si es verdad que el salvado es Asraf mientras se escuchan los gritos de alegría desde el otro lado en la playa: "Estoy flipando, esto si que no me lo esperaba, que se salvara después si, pero yo hubiera dicho entre Jonan y Diego, qué fuerte".

"De locos, pero bueno, veremos a ver qué pasa el jueves, yo ya me espero cualquier cosa", dice Diego Pérez cuando llega después de la ceremonia y comenta lo ocurrido con Raquel que cree que el eliminado tiene que estar entre Alma y Jonan: "Yo considero que eres un gran superviviente". "No es por nada, pero yo me lo considero también", responde Diego.

Mientras, Adara, Jonan y Asraf comentan esto. "Qué contento, qué bien, tenía una presión encima y llevaba un mal día... Muchas gracias a todo el mundo. ¡Una semana más, qué bien, no me lo creo!", dice el novio de Isa Pantoja. "Ha sido increíble, a pesar de seguir nominado estoy contento, estoy flipando. Qué bestia. Todos se pensaban que te ibas a ir tú", comenta Jonan, algo a lo que reacciona Adara: "Yo sabía que no".