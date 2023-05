Alma Bollo estalla contra Bosco al pillarle no queriendo repartir un centollo: "¡Eso es feo y de poca humanidad!"

Bosco pescó in extremis un gran centollo . Pero lo que podría haber sido una alegría para el grupo de supervivientes acabó sembrando la discordia. Las cámaras pillaron a Bosco confesando a Diego que no quería compartirlo con todo el grupo y, aunque posteriormente lo hizo, su grupo acabó partiéndolo de manera no equitativa , así que Alma Bollo estalló al intuir lo que estaba pasando.

"Yo el centollo si no lo ven estos cuatro no me importaría", le dijo Bosco a Diego. Su compañero coincidió con él y cuando regresaron con su grupo más afín, Ginés separó parte del centollo para meterlo en una cazuela con la ayuda de Raquel Arias. Después, aconsejaron a Bosco que llevase el resto del gran cangrejo al otro grupo para hacerles ver que no se podía extraer mucho más.