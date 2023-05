El tremendo enfado de Manuel Cortés con Raquel Arias: "Me has metido una cuchillada por detrás"

Pese a que él está molesto, Arias sigue intentando hablar con él. "Que no, no es el momento ni va a serlo. Ya está, ya sé quién eres, no pasa nada. Cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre". Y aquí destapa las palabras que les dijo Raquel a él y a su hermana durante la semana: "Nos estabas pidiendo que no te tocáramos nunca, ¿es mentira?".

"No me hace falta suplicarle a nadie, simplemente me pareces una traidora", le dice Manuel a su compañera y le explica que él "no la iba a tocar" en las nominaciones porque se lo había pedido: "Yo no hago pactos con nadie y tú me has metido una cuchillada por detrás. No tengo ganas de hablar contigo". Manuel le pide que no le de más explicaciones, que no las necesita y sale del agua muy enfadado dirigiéndose a su hermana Alma: "Pidiendo mi carió y mi protección desde la primera semana, desde antes de venir, ahí la tienes".