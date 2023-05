Inédito | La madre de Artùr Dainese y la hermana de Jaime Nava alucinan con el aspecto físico de los supervivientes: "Le he visto demasiado delgado"

El pasado domingo, durante la gala de 'Conexión Honduras', Artùr Dainese y Jaime Nava recibieron las visitas de su madre y su hermana. Los supervivientes se reencontraron con ellas y la emoción inundó las playas de Honduras. Y no solo eso, los que hasta ahora habían sido habitantes de la Playa de los Olvidados, recibieron con ellas un chute de energía más que necesario.

La hermana de Jaime nos ha contado, además, qué le ha contado su hermano acerca de su experiencia en Olvidados: "Me ha dicho que ha sido muy duro, pero también muy reconfortante. Le he visto bien, mejor de lo que yo me esperaba".