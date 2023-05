Marta Peñate pregunta a Pocholo por su secreto: "¿Qué es lo que llevas siempre en la mochila?"

Cuando Carlos Sobera le ha presentado el plató se ha revolucionado con su presencia y es que además lo ha hecho acompañado de la mítica mochila, aunque no la misma por la que es mundialmente conocido. "Lo de la mochila me encanta, me parece que eres tú en esencia", ha dicho el presentador y Pocholo lo ha explicado: "Es una mochila para Bosco, que se la he hecho para su cumpleaños".