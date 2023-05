El tremendo bajón de Adara Molinero en sus peores días en 'Supervivientes': "Solo necesito un abrazo de mi madre"

“¡Vale ya de jugar!”, gritaba cuando caía la noche en la playa. “ Llevo tres meses sin ver a mi familia. ¿Cuándo va a llegar mi visita? ¿Cuándo? Encima veo a mi hijo y no puedo hablar con él , ¡basta ya, tío!”, continuaba mientras lloraba desconsolada.

Y, lejos de tranquilizarse, Adara se retroalimentaba a sí misma y continuaba expresando lo que sentía de la manera más sincera: “Llevo tres meses pasando hambre, sin ver a mi familia. Todos con su visita y yo no . Basta ya, ¡soy persona!”.

Algunos de sus compañeros, que escuchaban sus gritos desesperados desde la distancia , alucinaban. Mientras, ella se desahogaba con sus mayores apoyos: “Ni siquiera puedo ver a mi hijo. Veo un vídeo. He pedido un montón de veces una llamada con él. No veo a mi madre. ¿Qué es esto, tío?”.

Alma, Asraf y Jonan intentaban consolarla, pero ella continuaba su discurso: “Todas las semanas pienso ‘viene mi madre, viene mi madre’, y todos los domingos me pego una host**. Pienso que viene a la siguiente, pero ¡mi madre no viene! ¿Dónde c*** está mi madre?”.