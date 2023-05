Diego Pérez justifica su actitud con Asraf y aclara las razones de su nula relación

"Sí, claro, si el público me ha querido echar será por algo . También tendré que ponerme al día porque allí al final estás en una burbuja. Luego cunado ves los vídeos…por ejemplo ahora me vienen cosas a la mente de cosas que hemos hecho con la comida y pienso que si lo viera desde casa…Pero es que allí te conviertes en un animal", explicaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

El presentador ha querido saber si Diego creía que la actitud que tuvo frente al conflicto entre Yaiza y Asraf le ha podido perjudicar . "El conflicto que hubo algo ha tenido que ver, pero al final yo con Yaiza me llevo bien y con Ginés también. No me arrepiento , si salió así, salió así. No le hecho la culpa ni a Yaiza, ni a nadie", ha dejado claro él.

"No podemos ponernos en vuestra lugar porque no os mojáis, no decís lo que hace mal. No lo han hecho en ningún programa y podían haberlo hecho. No podemos ver las cosas que hay sin cámaras, pero si hay seis personas que ven una cosa, que le pongan nombre y apellido y juzgaremos", le ha dicho el presentador.